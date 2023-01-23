『Patagonia メンズMサイズコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 42分に出品され03月10日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 patagonia (パタゴニア)

男女問わず着ていただけるデザインです

ホームクリーニング済みです



●サイズ：タグ表記 Mサイズ

身幅 60 cm

着丈 75 cm

袖丈 68 cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●状態：

目立った汚れなどはありませんが、内側、ボアのつぶれなどがございます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Patagonia



メンズMサイズコート