『09AW Tenderloin テンダーロインt-hideレザージャケット1st【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 14分に出品され03月26日 14時 14分に終了予定です。即決価格は69,000円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー ブラック



サイズ表記 Ｓ



サイズ詳細

肩幅 約43cm

身幅 約53cm

着丈 約66cm

袖丈 約59cm

（素人採寸のため多少の誤差はご了承ください）



テンダーロインの中でも大変人気あるジャケットです。

著名人の方やスタイリストの方々もこちらの初期の09AWのカーコートを愛用して雑誌などででも私物として紹介しているジャケットです。ジャケット自体も大変しっかりとしたつくりをしており、レザー、革質もこの1番最初にでた09AWシーズンのアイテムが最高かと思います。この09AWシーズンのみが後ろの腰部分のレザーストラップが１本のデザインで袖口のストラップ部分のデザインが違うので大変貴重なモデルです。一着あると本当に使いやすく長い間着て頂けるアイテム、ジャケットかと思います。



状態 コンディションに関しましては、中古品になりますので多少の使用感やレザー特有のスレがありますが、全体的にはレザーのコンディションも良好でこれからもしっかりと着て頂けるコンディションで一生モノになるジャケットです。



09AWの初期のこちらのジャケットは著名人やスタイリストなども愛用しており大変人気でテンダーロインの中でもプレミアアイテムになります。次見つけようと思ってもでてくるアイテムではないと思いますのでお探しだった方やテンダーロインがお好き方はぜひご検討のほどよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: テンダーロイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 09AW

Tenderloin

テンダーロインt-hideレザージャケット1st