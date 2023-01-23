『TOM FORD エレクトリック チェリー オードパルファム 30ml【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 05時 43分に出品され04月27日 05時 43分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOM FORD BEAUTY

エレクトリック チェリー

オードパルファム スプレィ



価格：36,300円（税込）

内容量：30mL／オードパルファム

正規品



2024年3月、国内直営ショップ購入品。

残量がまったく見えませんが、

トータルで5プッシュくらいしか使用しておりません。4枚目以降の写真が出品してる実際の商品写真です。



▪️DETAILS

チェリー、ジャスミン、ムスクが弾ける、恋が始まるその瞬間を表現したようなプレイフルで、いじらしい誘惑の香り。



「「エレクトリック チェリー」は、はしゃぎたいような、おどけたいような……。

恋が始まるときの、あのうきうきした気分そのままの香りだ。」 ― トム・フォード



チェリー、ジャスミン、ムスクが弾けるフローラル フルーティ。

モレロチェリーと温もりを感じるムスクに情熱的なジャスミンを組み合わせた香りは、躍動感にあふれ、まるでふざけるかのように焦らし、誘惑する生意気な小悪魔のようです。

心地よい苦みを持つモレロチェリーと爽快なジンジャーがとろけ合う一方で、誘いをかけてくるのは豊かなジャスミンによる魅惑的なアロマ。

さらにアンブレットが醸し出すうっとりするようなムスクの香りが、スパイシーなピンクペッパーと一緒になって温かな息を吹き込みます。



#香水

#トムフォード

#トムフォードビューティ





容器の形状...スプレー

総容量...〜49ml

種類...オードパルファム 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トムフォードビューティ