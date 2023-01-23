『REGAL ビジネスシューズ 新品未使用 ２４.５cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 22分に出品され03月03日 08時 22分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【未使用品】REGAL K7J 4062 11 KR



【サイズ】

(表記 24.5cm)



【カラー】

ブラウン(画像参照)



【コンディション】

未使用品

(画像をご覧下さいませ、ご不安な方はご購入前にご質問お願い致します。また、自宅保管のため、気にされる方のご購入はお控えくださいませ。)





カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 24.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ REGAL



ビジネスシューズ 新品未使用 ２４.５cm