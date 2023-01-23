『訳アリ 新品 KOVEA CUBE 本体 木製パーツ ケース 3点セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 18時 27分に出品され03月31日 18時 27分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 KOVEA CUBE 本体と木製の側板、ダイヤルキャップ、純正ケースのセットです。

木製サイドパーツ片面に撮影時、石膏ボード上に置いた際に付いたキズがあるので、訳アリ品として出品しています。（最後の写真参照）



検品、写真撮影の為、開封していますが未使用品です。



PROLOG木製パーツのダイヤル部分は、両面テープでとめる形ですが撮影、商品装着確認のため装着済みです。



商品内容



・KOVEA CUBE本体

・PROLOG木製サイドパネル、

ダイヤルキャップ ※巾着は付属していません。

・KOVEA 純正ソフトケース



以上の3点セットです。



個別での販売はしておりません。

お値引きのお問い合わせはご遠慮ください。



木製サイドパーツはPROLOGではすでに販売終了しているので、こちらが最後の1点です。



木製パーツ側板はマグネット式で側面に合わせてネジクリップで止める形になります。

ダイヤル部分は両面テープでつける形になります。



木製パーツにつき一点一点木目が違いますのでご了承願います。

木製パーツは新品ですが包み紙を開封しないと検品不可能でしたので、開封しています。



ソフトケースは木製パーツをつけた状態でガス缶をコンロの中に１本、コンロの外側に１本、計２本収納することができます。

持ち運ぶ際はコンパクトに収納できるため便利だと思います。





海外製品ですので輸送の際に付いた外箱のダメージ等あるものもございますが、輸入品ということをご理解のうえご落札ください。



新品未使用品ですが、燃焼試験跡、細かな傷や汚れなどある場合がありますが、良品ですので予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>バーベキュー・調理用品 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コベア

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