『robbinmask2様オーダー作品 リアルフォースRC1向け パームレスト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 20時 49分に出品され03月20日 20時 49分に終了予定です。即決価格は504,000円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★パームレスト職人のこだわり作品★★

リアルフォースRC1向けのウイング付パームレストのオーダーページです



高級家具に使われるウォルナットの無垢材（柾目）の天板を使います

Apple #MagicTrackpad 2or3を、省スペースで合体セットできるパームレストをハンドメイドで製作します

トップを内側にウイングのように延ばし、操作時の #Trackpad の誤接触を解消します



お好みのサイズやカラーのオーダーも承ります

ご遠慮なくコメントを下さい



● 製作の目的

Trackpadは操作域が広く動きが滑らかです。

マウスに変わるデバイスとして、WindowsでもMacと同じ動きができる優れものです

ただし、帯電や接触に敏感過ぎて誤接触や誤作動が発生することや、場所をとることが弱点ですが、このパームレストで解消できます



● 作品のポイント

① トップ素材は高級家具材に使われるウォルナット材、ミドルはMDF材、ベースはプラ板から構成されています

②中央PC側からTrackpadを差し込みます。薄めの設計でHHKBとほぼ同じ高さです

③塗装は無塗装です。お好みの塗装処理を楽しんでください

④上部パーツは脱着可能(相当固い両面テープ接着)で、padの仕様変更に対応が可能です



● 作品の仕様

サイズ 幅294x奥行115x高さ18

左パーツ73＋操作域120＋右パーツ101

天板 柾目のウォルナット＆オスモカラー2度塗り

カット ウイング内側は上側が斜めカット、下側が角目カット

リアルフォース側にスロープをつけて高さは低め





● 注意事項・・・写真のキーボード(HHKB)とtrackpadは売っていません

1ミリ未満の誤差はご容赦ください



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