『MADE IN MADA OMBINISOA BAG*ラフィアバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 12時 03分に出品され03月23日 12時 03分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 **ご覧いただきありがとうございます**



23SSで購入しましたMADE IN MADAのラフィアバッグになります。

1度だけ使用しました。



カラー◇グレージュ



素材◇ 天然草木（ラフィア）



昨年MUSE de Deuxieme Classeでもお取り扱いがあったラフィアバッグです。

こちらはLEEマルシェで購入しましたので、MUSEと同じカラーだったかは判りかねます。



グレーとブラウンが混ざったような落ちついたカラーがとても素敵です。

写真ではうまく撮れませんでしたが、素材の特性上所々に飛び出しが見られます。

よくあるガサガサした感じではなく、くたっとした柔らかさがあります。

(発送の際は折りたたんで梱包いたします)



--以下、サイトより引用--

【MADE IN MADA/メイドインマダ】

世界の250以上の店舗に商品を展開している、ファッションとライフスタイル・アクセサリーのブランド。

フレンチデザインとマダガスカルの伝統的なハンドクラフトを融合させたデザインが特徴です。

商品はすべて天然繊維から作られており、ラフィアの樹木からできています。



購入金額◇17,600円(税込)





素材の特性上飛び出しが所々見られますが状態はよいと思います。

素人検品のため見落としがあるかもしれません。中古品でありますことをご理解いただいたうえで、少しでも気になられます場合はご購入をお控えいただけますようお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: メイドインマダ

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OMBINISOA

BAG*ラフィアバッグ