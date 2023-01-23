『Trapstar トラップスター ダウンコート ジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 09時 53分に出品され04月22日 09時 53分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品ご覧いただきありがとうございます(^^)



即購入大歓迎・深夜無言購入OK◎





サイズ：S、M 、L 、XL



サイズ：S

着丈約:69cm 身幅約:112cm 袖丈約:66cm

サイズ：M

着丈約:71cm 身幅約:117cm 袖丈約:67.5cm

サイズ：L

着丈約:73cm 身幅約:122cm 袖丈約:69cm

サイズ：XL

着丈約:75cm 身幅約:127cm 袖丈約:70.5cm



素人寸法はなので若干誤差がございます。神経質な方はご遠慮くださいませ。



不明な点がありましたら、お気軽にご質問下さい(^^)/

ご理解ある方のみご購入お願い致します。



★沖縄は別の送料2,000円、離島などは別の送料2,000円を追加頂きます（北海道は含まない 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Trapstar

トラップスター

ダウンコート

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