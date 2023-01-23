『アディダス ロンドン 26.0cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 15時 33分に出品され03月22日 15時 33分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の上旬に購入したものだと思います。

履かなくなったので出品します。

元々使用していたのでそれなりに使用感があります。

箱無しです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ アディダス ロンドン 26.0cm