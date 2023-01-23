『【美品】アーペーセー ボンバージャケット MA-1 ブルゾン チェック 36【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 19時 55分に出品され04月02日 19時 55分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A.P.C. GASTON CHECKED BOMBER JACKET ブルゾン チェック 36 ブラウン MA-1



即決可

匿名配送



目立つキズや汚れは無く、使用感もあまり感じない綺麗な状態になります。

全体感は写真にてご確認お願い致します。



【ブランド】A.P.C. アーペーセー



【サイズ】

表記サイズ36

着丈→約58cm

身幅→約47.5cm

肩幅→約40cm

袖丈→約61cm

※素人採寸のため多少の誤差はございます。



【素材】

本体

綿100%

リブ

毛49%

アクリル49%

ナイロン2%

※素材表記は写真で掲載しております。

カラー：ブラウン系



販売価格：55000円



丁寧に検品しておりますが、見落としなどある場合がございます。

中古品(古着)となるため、ご理解いただける方のご購入をお願い致します。



#ブルゾン

#ジャケット

#MA1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アーペーセー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】アーペーセー ボンバージャケット MA-1



ブルゾン チェック 36