『ソウメイオレンジ、ロゼ 2本セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 05時 43分に出品され03月12日 05時 43分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 総数···2本



銘柄 Soumei Brut ソウメイブリュット



アルコール度数 12.5%

一本あたりの容量 約750ml



※購入後のキャンセル等は、一切お受けてきません。

なお、すり替え防止のため、返品、交換、キャンセルはお受け出来ませんので、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>その他 商品の状態: 新品、未使用