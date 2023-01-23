『ノースフェイス 防水ダウン ハイベント【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 13分に出品され03月16日 05時 13分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【THE NORTH FACE

ザ・ノースフェイスダウン】



昨年購入 しましたが気に入らないので譲ります





内側生地ナイロンが高保温素材



外生地もしっかりとした撥水ナイロン



【商品概要】

スタイリッシュで大人気のザ・ノースフェイスダウンです。モコモコでふわっとした軽い着心地と保温性抜群の着心地です。

外気の冷たい風をしっかりと遮断してくれるます！最高の着心地のダウンジャケットです。

カナダグースよりもスタイリッシュな感じです

高級感のある大人っぽいザ・ノースフェイスダウンジャケットです。





【サイズ】 レディースm

日本サイズレディースsからmくらい

タグが切れていて分かりませんが普段からレディースm着ている方が使っていました。

148〜162センチくらいが1番ベストかと思います

実寸サイズ

肩幅 40

着丈 79

身幅 50

袖丈 52







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ノースフェイス

northface

north face 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス 防水ダウン ハイベント