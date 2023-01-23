『正絹 白生地 反物⑥【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 01時 58分に出品され03月25日 01時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



実家の染め物店の断捨離中です。



☆白生地の反物です

☆サイズ 約37cm × 一反



新品未使用品ですが、かなり年数がたっており、

やや保管臭あり。

経年による黄ばみ、シミがあります。



全て広げて確認できていないため中巻の状態は不明です。

（素人目ですので見落としがございます。ご了承ください。）



※パッケージにも経年によるダメージ有り



※梱包は簡易包装とさせていただきます。



長期保管品の為、細かい傷や汚れなど、気にされる方の購入はお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 正絹 白生地 反物⑥