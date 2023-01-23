『正絹 白生地 反物⑥【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 01時 58分に出品され03月25日 01時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
京友禅訪問着 伝統工芸士坂東峰彩
¥ 19400
上品 無地 付下げ 荒波に片車輪 着物 正絹 紋なし しつけ糸 RK-2554
¥ 8424
色打掛 総唐織 金糸 鶴 菊 松 観世水 グラデーション 着物 105a d
¥ 43950
訪問着 雪輪 菊 萩 グラデーション 正絹 裄67 身丈160 袖47.5
¥ 9750
【お振袖】 身丈174cm 黄色系 松竹梅に四季の花 高身長 成人式 美品
¥ 17480
c-828 名古屋帯 獅子舞 由水十久風 塩瀬 友禅
¥ 13000
浴衣（下駄・帯 ピンク ブラック付き）
¥ 7800
袋帯 染柄 花唐草模様 紬 赤茶色 カジュアル O-4235
¥ 9984
あのね様専用 新品 純泥染 経緯絣 カタス式 ９ 仕付糸付 本場大島紬 4344
¥ 20400
ZY521 本場大島紬 純泥染 古代染色 小紋 広衿 証紙付き 逸品
¥ 12870
色無地 ブラウン 着物 072t
¥ 7254
はせりん様専用 逸品 訪問着2点セット トールサイズ 訪問着 袋帯
¥ 12500
【着物+帯】正絹 紬お着物 青系 袷
¥ 9828
大島紬 ねじり梅柄
¥ 13400
くまさん様専用◯411y2
¥ 9360
成人式 振袖 フルセット 正絹 京友禅 紫 花柄 和モダン
¥ 77970
【美品】 六通柄袋帯 草花流水模様 銀糸 シルバー系 黒留袖 色留袖 訪問着礼装
¥ 13100
128 洒落帯 全通柄 観世水 正絹 巾30.5 長さ448.5 D
¥ 13000
落札価格9750円
78 入札履歴
終了
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