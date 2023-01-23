『新品マイケルコースMIRELLA スマートフォン クロスボディエクストラスモール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 00分に出品され03月27日 17時 00分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用マイケルコースオンラインストアで購入いただきました



新品マイケルコースMIRELLA スマートフォン クロスボディ エクストラスモール



素材:コーテッドキャンバス



開け口の仕様

フルオープン



内側ポケット

カードスロット ×3



サイズ:

<バッグ本体>幅:12.5cm 高さ:18cm マチ:5cm ハンドル:15.5cm ハンドルドロップ:5cm ショルダー:74.5cm 〜 132.5cm ショルダードロップ:34.5cm 〜 63.5cm

<ポーチ>幅:10cm 高さ:6.5cm マチ:0.5cm



その他付属品

ポーチ(ラップ・スナップボタン付き)



色…オレンジ[ポピーマルチ]



素材...キャンバス/コットン



カラー...オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品マイケルコースMIRELLA

スマートフォン

クロスボディエクストラスモール