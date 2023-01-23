『BALMUNG ベーシック重ねハイネックビッグパーカー 濃灰【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 18時 57分に出品され03月24日 18時 57分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BALMUNG 21AWコレクション



もう着ないので出品しました。



ブランド定番のハイネックビッグパーカー。



口元まで覆う様なネック、ボリュームのあるワイドシルエットが魅力です。



軽やかなタッチの薄手のナイロン生地を使用。

肩口やアーム、ポケットなど様々なパーツが重なる様に配置された立体的なデザイン。



一枚仕立てで、インナーの組み合わせにより長いシーズンお使いいただけるアイテムです。

フリー、ワンサイズ展開のアイテムです。



ややほつれがあります。(写真5枚目参照)



値下げ交渉承ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バルムング

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BALMUNG

ベーシック重ねハイネックビッグパーカー

濃灰