『ザネラート ZANELLATO 2wayショルダーバッグポスティーナ中古ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 07時 39分に出品され04月24日 07時 39分に終了予定です。即決価格は22,908円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザネラートから説明不要のショルダーバッグ「ポスティーナ」の出品です。

お安く出品しますので、この機会にぜひご検討ください。



ヒョイと軽快に持つ姿も様になって仕方がない、オトナ使い最強のグレインレザーバッグ。



近年ではコピーも出回ってしまうほどの人気ブランドザネラートを代表するモデルがこのポスティーナ。

今ではどこのショップも入荷するたびに完売を繰り返している屈指の人気モデルの人気の秘訣とは何でしょう。



まずは、見た目、ブランドの定番素材である柔らかなシボ革（グレインレザー）を使用しています。

ブランドではこのシボ革を「マルカプントレザー」と呼んでおり、この素材も人気素材なのです。

グレインレザーと言うと、やや厚めの少しラギッドな風合いが魅力だったりしますが、こちらのマルカプントは繊細で上品な表情が特徴、タッチもソフトで最初から柔らかく、着用した際、自然に身体に馴染んでくれます。



また、程好く薄く梳かれたレザーの厚さもあるのか、見た目のイメージにはない軽さも魅力です。



レザーをメインにしつつも、独特なカッティング、ポイントで使用しているパーツでも嫌味にならない、それでいて、しっかりとしたクラス感を感じさせてくれます。



レザーストラップを使用したワンショルダーと、レザーハンドルを使用した2WAYな持ち方が可能で、どちらも気軽に使えつつ、スタイルの汎用性も高い優れもの（半端なパーツで2WAY、3WAYを謳うバッグも多いですが、こちらは違います！）しっかり計算されつくしたデザインにも感服します。



サイズ: W36cm x H23cm x D17cm

素材:レザー（牛革）イントレチャート型押し

色：ネイビー

状態:中古

定価:85800円(税込み）

付属:なし



あくまでも中古です。

紹介しきれない汚れやキズがあるかもしれませんのでご了承の上でご入札ください。

写真掲載事項、商品説明事項、その他注意事項でのキャンセル、返品、返金には一切応じませんので、ご了承の上でご入札をお願いいたします。

その他店舗販売も行っております関係でタイミングによってはお取引をキャンセルさせていただく場合がございます。



ザネラート

ZANELLATO

2wayショルダーバッグ

ポスティーナ

ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザネラート

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ザネラート

ZANELLATO

2wayショルダーバッグポスティーナ中古ネイビー