『ザネラート ZANELLATO 2wayショルダーバッグポスティーナ中古ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 07時 39分に出品され04月24日 07時 39分に終了予定です。即決価格は22,908円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ザネラート
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落札価格22908円
908 入札履歴
終了
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