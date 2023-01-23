『【希少】旧3ワラント バブアー TRANSPORT JACKET セージ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 18時 57分に出品され03月08日 18時 57分に終了予定です。即決価格は40,848円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋keiバブアー



#古着屋keiオイルドジャケット



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【サイズ】

●サイズ表記 40



【カラー】

●セージ SAGE

オリーブ

グリーン 緑



【採寸】

・肩幅ーcm

・身幅62cm （脇下）

・着丈66cm （襟を含まない襟の付け根から）

・ゆき丈82cm

（素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください）



【状態】

●オールドアイテムゆえ、裾に軽微なダメージや、オイルドコットン特有のアタリがございます。

ドローコードパーツ一部欠品あり。

その他状態は写真にてご確認くださいませ。



※古着、ビンテージ品となりますので多少の汚れやダメージをご理解頂ける方のみお願い致します。



【素材】

●オイルドクロス

ワックスドコットン



【商品】

● BARBOUR バブアー

TRANSPORT トランスポート

90s 00s

旧3ワラント 3クレスト オリジナル

英国製 イギリス製

ピンズ



【その他】

●あくまでも中古品となりますので、商品の状態は必ずご購入前に写真でご確認いただき、納得のうえご購入下さい。



●神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。



●トラブル防止のため、購入前には必ずプロフィールをご確認下さい！



●その他にもおすすめアイテムたくさんございますので、宜しければご覧下さい^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】旧3ワラント

バブアー

TRANSPORT

JACKET

セージ