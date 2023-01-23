『ウルトラライトダウン コート ブラック ユニクロ +J ジルサンダー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 01時 14分に出品され04月12日 01時 14分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

数年前にUNIQLOにて購入したダウンコートです。

色はブラック(黒)、サイズはレディースSサイズです。



７枚目の写真のようにカバーをしてクローゼットにて保管していましたが、小さなほこりのような服の繊維の付着はブラックなので多少あります。

新品、未使用タグ付きですが、試着程度の着用がある事と長期の自宅保管の事、ご了承下さい。

その為、未使用に近いとしています。



小さく畳んで発送いたしますので折り畳みのしわができる可能性がございます。

目立った傷や汚れはありませんが、初期傷等ある場合ございます。完璧な状態を求める方のご購入はご遠慮下さい。









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コラボ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

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