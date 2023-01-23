『エアジョーダン1 レトロ ハイ OG デニム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 35分に出品され04月14日 05時 35分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ヶ月前に購入しました。汚れは全然落ちます。10回ほどしか使用しておりません。前の青いシミみたいなのは元からのデザインでとても可愛いです



メインカラー···ブルー









AJ1

Nike

airJordan 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 28cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ エアジョーダン1

レトロ

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デニム