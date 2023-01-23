『◆Louren◆vneck wide combinaison【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 21時 38分に出品され03月21日 21時 38分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆Louren◆vneck wide combinaison



ブランドサイズ：S

カラー：アイボリー



着丈：134

バスト：100

ウエスト：103

ヒップ：110

股下：60



今期2024年のもので公式サイトで購入しました。

試着のみの未着用です。

タグは切りましたが同封いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ローレン

カテゴリ ファッション

レディース

サロペット・オーバーオール・オールインワン タグ ◆Louren◆vneck

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