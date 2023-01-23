『90s USA製 chalk line ニューヨークヤンキース スタジャン L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 11時 15分に出品され04月21日 11時 15分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

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【商品の説明】

ブランド・メーカー : チョークライン





【商品の状態】

使用状況 :肩付近に色焼けがあります。他目立つ傷や汚れは、無い状態です。





【その他】



不明点はご質問ください。





【カラー】ネイビー







【サイズ 】表記 L

着丈64



身幅64



若干の誤差はご了承ください。





90s USA製 チョークライン MLB ニューヨークヤンキース スタジャン 中綿入り。アメカジ古着、MLB、ヤンキース好きな方にオススメです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

USA製

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ニューヨークヤンキース スタジャン L