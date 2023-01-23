『USA製 Levi’s リーバイス TRAVELERS テーラードジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 08時 55分に出品され03月26日 08時 55分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます

取引の詳細はプロフィールにございます

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ーーーーーー詳細ーーーーーーー



made in USA

アメリカ製



Levi’s リーバイス TRAVELERS

テーラードジャケット



1980-1990年代のヴィンテージ



ポケットにまだ躾糸がかかった状態のもの





ーーーーーーサイズーーーーーー



■タグ表記 42 L



大きめの作りです

実採寸を参考にして頂きますよう

お願いいたします





ーーーーーー実寸ーーーーーーー



■肩幅 約48cm



■身幅 約56cm



■着丈 約82cm



■袖丈 約66cm



■裄丈 約90cm



素人採寸の為、多少の誤差は

ご了承ください



ーーーーーーブランドーーーーーー



■リーバイス



ーーーーーー カラー ーーーーーー



■（画像をご参考ください）



ーーーーーーー素材ーーーーーーー



■



ーーーーーーー状態ーーーーーーー



状態の良いヴィンテージになります

ポケットにまだ躾糸がかかった状態のもの



状態等画像を参照、ご納得の上ご購入お願いいたします



【S】ランク



【N】新品、展示品、デッドストックなど

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【JUNK】ジャンク品



ーーーーーーその他、注意事項ーーーーーー



・古着ですので多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。

・状態は、当方の個人の基準です 。

・使用感は人によって個人があるので、気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。

・神経質な方のご購入はお控え下さい。



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#ヴィンテージ着道楽

#リーバイス着道楽 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ USA製

Levi’s

リーバイス

TRAVELERS

テーラードジャケット