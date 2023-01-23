『CANON EOSRシリーズ対応！ミラーレスカメラ用！サードパーティ製85mm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 20時 47分に出品され04月19日 20時 47分に終了予定です。即決価格は15,500円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ☆CANONミラーレスカメラ対応機種☆

EOSR

EOSRP

EOSR5

EOSR5 C

EOS R5 Mark II

EOSR6

EOSR6 Mark II

EOSR8

EOSR3

EOSR7

EOSR10

EOSR50



即決OK！最安！

写真が上手くなるレンズ！初心者サポート付き！安心サポート1年365日！高画質！良質な背景ボケ！とろけるような味！描写力！単焦点レンズ！おすすめ！人物撮影に最適！

Canonミラーレスカメラ用

対応単焦点レンズ（サードパーティ製レンズ）マニュアルフォーカスレンズオートフォーカスなし（AFなし）

85mm F1.8 単焦点レンズ



明るい！透明感！立体感！ボケる！暗所に強い！ポートレートレンズ！！フォトコンテストにもOK！⭐️





本レンズは「今風の色合い」と「ふんわりとした柔らかなボケ味の傾向」「ピントの合った部分のカリカリ描写」の3点が素晴らしいと思いました、とても安価ですしオススメの一本です！



ポートレート（人物撮影）に最適な85mmレンズです！！被写体の人との距離が稼げるので威圧感なく自然な表情を撮影する事が出来るためポートレートに最適な焦点距離と言われています。また、中望遠のレンズになるので広角レンズとは違って歪みが発生しにくいです。ものの形を綺麗に正確に写し取る事が可能。そして、背景が整理され、ボケ味のあるポートレートらしい作品が作れます。F1.8の明るさとボケ味はオススメです！女性らしい柔らかな描写に仕上がりますコスプレ撮影では単焦点レンズを使う事が多いです！マニュアルフォーカスレンズです。オートフォーカス機能はありません。F値の変更はレンズ上部の目盛りで変更します。カメラ本体の操作では出来ないですし表示もされません



RF85mm F2 MACRO IS STM フルサイズ対応 RF852MISSTM と比較しても遜色ない出来のいいレンズです！おすすめです！ただし手ぶれ補正やマクロ機能はありません 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: Xマウント