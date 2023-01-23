『【☆彡お値下げ★彡】新品未使用❗️juicyスタンドキャディーバック（╹◡╹）♡【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 17時 45分に出品され04月30日 17時 45分に終了予定です。即決価格は24,480円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★彡お値下げ★彡



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˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚【箱から出しただけ】˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚



juicyのクラブを持っている方には最高˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚



新品未使用❗️juicyスタンドキャディーバック（╹◡╹）♡



大きさ:9型 重さ:4.4kg



【数限定品‼️ juicy スタンドキャディーバック】



カッコいいスタンドキャディーバック！これは良い！と思い飛びついて購入しました。

でも、私が使用しているクラブ中にjuicyのクラブが1本もない…三浦技研、ロマロ、ミステリー、ロイヤルコレクション…このクラブをjuicyのバックに入れても変に気づき出品しました。



タグ付き、写真撮影のために箱から出しただけです。

本当の新品未使用品です。



ポケットもたくさん有り、軽くて、人とは被らないキャディーバックだと思います。



写真を見て気に入った方！是非ご購入して下さい。



お待ちしております（╹◡╹）♡



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