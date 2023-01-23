『beagle_may様専用 シグマ56mmF1.4DC DNマイクロフォーサーズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 22時 06分に出品され03月04日 22時 06分に終了予定です。即決価格は20,680円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SIGMA (シグマ) Contemporary 56mm F1.4 DC DN (マイクロフォーサーズ用)、美品です。



Kenko ZXⅡフィルター付きです。





マップカメラで中古美品を購入し、すぐにフィルターを装着して使用や保管をしていました。



購入から数回だけ使用しました。防湿庫で保管していました。





レンズの外観は、通常使用に伴うかなり薄いスリキズがフードやキャップに見られますが写真のように全体的に美品だと思います。



ZXⅡフィルターは表面に非常にうすいスリキズが見られますが、撮影に支障はありませんでした。





機材整理のため出品致します。ご活用頂けると幸いです。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: マイクロフォーサーズマウント ブランド: シグマ