『【状態良好】coogi/クージー ニット 3D オーストラリア製 希少カラー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 11時 05分に出品され04月03日 11時 05分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離の為出品致します。



日本流通自主管理協会(AACD)加盟のブランド買取店にて購入しました。真贋判定済みのお品になります。



目立った汚れ、襟のよれ、破れはなく状態良好であると思います。



全体的に毛羽たちがございます。まだまだ着用して頂けます♪



着用感は174cm60kgですがぴったりでした。



こちらは新品ではありません。使用感がございます。中古にご理解ある方のみでお願いいたします。



採寸は平置きになります。外力を加えず正確に計測するようにしています。若干の誤差はお許しください。誤差は±1cmを目指しています。



海外ブランドの為、サイズ表記と大きさが異なる場合があります。一度採寸値をお確かめくださいませ。









【カラー】

緑 紺 etc.







【表記サイズ】

M







【採寸】



裄丈82

身幅58

着丈64

(cm)





特別な一枚をいかがでしょうか。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クージー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【状態良好】coogi/クージー ニット

3D

オーストラリア製

希少カラー