『SENT JAMES カーディガン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 07時 14分に出品され03月06日 07時 14分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価40,000円で購入しました。



数回着用のため、汚れ等は無く美品です。

中はボアになってるので、一枚でとても暖かいです。



素材···ウール50%、コットン50%



季節感···冬,秋





カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SENT

JAMES

カーディガン