『極美品 Apple AirPods Pro 第2世代 右耳 A2698 右側【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 16時 03分に出品され04月08日 16時 03分に終了予定です。即決価格は9,195円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の説明はありません 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル