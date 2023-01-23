『【マイケルコース / MICHAEL KORS】レザーリュック/ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 17時 18分に出品され04月06日 17時 18分に終了予定です。即決価格は7,683円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MICHAEL KORS/マイケルコースのリュックでカラーはベージュです。数年前に購入しましたが、1回使用したのみですので目立った傷や汚れもなく美品です。ショルダーバッグとしても使えます！



●サイズ：

縦幅 25cm

横幅 20cm

マチ 10cm

●素材：

●その他、注意事項：

傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



#リュック #バックパック #シグネチャー #MK柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【マイケルコース

/

MICHAEL

KORS】レザーリュック/ショルダーバッグ