『ADAM ET ROPE 縦キルティングコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 08時 24分に出品され03月16日 08時 24分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024.11.17出品



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配送、梱包について…。

★低価格設定の為、送料を軽減したい為1番安い方法で発送致します。

★小さく畳んでの発送となります。



小さな子がおりますので、後々の対応は一切できません、しっかりとご理解の上お願い致します。



ブランド

アダムエロペ



実寸サイズ&素材(多少の誤差はお許し下さい)

お写真に載せてあります



◯色 ホワイト

◯サイズ F

◯着用回数 軽く5〜6回

◯使用感 状態は良好



●商品説明

《人気の縦キルティングブルゾンがコートになって登場!》ぱっと羽織って暖かい、冬にも春先にも活躍間違いなしの頼れる軽見えロングコート

¥18700



ヴィンテージのような風合いに加工をかけたナイロンタフタに中綿キルティング加工をかけた素材。ドライタッチでサラサラとした肌触りなので、ストレスフリーな素材です。



ノーカラーのキルティング中綿コート。縦に入ったキルティング模様は、メンズっぽいミリタリーが苦手な方にも取り入れやすいアイテムです。長すぎない着丈なので、アクティブに動きやすく気軽に羽織っていただけるコートです。防寒性を上げるため、中綿は厚手を使用しているので冬でも暖かく過ごせます。防寒性がありながらも軽見えするので、冬だけでなく、肌寒さの残る春先まで活躍してくれます。シンプルなので飽きが来ず、長くご愛用いただけるコートです。



パンツやワンピース、スカートなどどんなアイテムとも合わせやすいキルティングコートです。ノーカラーなのでタートルニットと合わせてもすっきりとした印象で着て頂けます。ニットを合わせる冬だけでなく、インナーがスウェットやカットソーに変わっていく春先のアウターとしても活躍すること間違いなしです。



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ビームス



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アダムエロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ADAM

ET

ROPE

縦キルティングコート