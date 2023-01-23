『【希少】 adidas × JEREMY SCOTT wings jeans【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 14時 12分に出品され03月07日 14時 12分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚪︎ブランド : adidas × Jeremy Scott / アディダス × ジェレミースコット



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⚪︎種類 : ボトム / パンツ



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⚪︎表記サイズ : W32





⚪︎実寸 :

ウエスト幅→ 43

股上→ 25

股下→ 90

渡幅→ 28

裾幅→ 20



その他実寸をご所望の方はコメントお願いします！







⚪︎ポイント :

希少

O55456

Wings Jeans

ウィングスデニム

インディゴブルー

タグ付き



⚪︎素材 :コットン ポリウレタン







⚪︎状態 : 目立った傷や汚れのないアイテムです！





こちらBRAND SHOP「ちょこみんと」の商品となります。他の商品も多数販売しておりますのでこの #ちょこみんとのアイテム から見ていってください！





【お値下げについて】

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デニムカラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アディダスバイジェレミースコット

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 【希少】

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