『専用★marimekko Eleellinen Karuselli Shirt【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 03時 34分に出品され04月03日 03時 34分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✿定価¥44,000、Katsuji Wakisaka（脇坂克二） デザインのテキスタイル「Karuselli（カルッセリ） 」パターンのボリュームスリーブブラウスです。

画像17枚目のように、柄部分に透け感のあるレーヨンポリエステル生地を使用しています。テロンとした肌触りです。

ウエストは伸縮性のあるドローコード付き、ネックラインと袖口も伸縮性があります。トルコ製。

表記Sサイズですが、大きめでゆったりしているため、フリーサイズで登録しています。(平置きサイズをご確認ください)



HPより引用↓

【テキスタイルデザイン：Katsuji Wakisaka（脇坂克二）】

Karuselli（カルッセリ）：メリーゴーランド自由で遊び心溢れるパターンの構図が特徴的な「カルッセリ」。脇坂克二がマリメッコで発表した作品群を代表する、喜びに満ちた世界観のデザインです。生地の織による濃淡でKaruselli柄を表現。衿ぐりと袖口はゴム使用で着脱が可能。ウエストのゴムの調整ができるストッパー付きでウエストマークでシルエットの変化を楽しめます。袖の切り替えのギャザーがポイントになっています。





特記するような目立つ傷汚れなどはありません。

画像をご確認いただき、ご検討ください。

(中古品ですので、ご了承ください)



きれいに畳んで発送いたしますが、畳みジワなどはご了承ください。

どうぞよろしくお願いいたします。



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【ブランド】

marimekko

マリメッコ



【アイテム】

KARUSELLI / ELEELLINEN

カルッセリ レーヨンボリュームスリーブブラウス

ドローコード ペプラム 総柄 フラワー

ゆったり トルコ製



【カラー】

ブラック 黒



【サイズ】

表記：S

※大きめです



平置きサイズ(約)

身丈：63cm(襟横〜裾まで) 身幅：59cm(脇下)

ウエスト切替部分の幅：45cm〜 ※ゴム入りで伸縮性あり。ドローコードで細くすることも可能)

裄丈：79cm(首元中央〜袖口まで)

すそ幅：77cm



(素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: マリメッコ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 専用★marimekko

Eleellinen

Karuselli

Shirt