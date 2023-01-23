『ワイラークロージング wlyer clothing 3レイヤー コート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 13時 40分に出品され03月09日 13時 40分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE WYLER CLOTHING の3レイヤーステンカラーコートです。



100%ナイロンで雨の日でも安心です。



背面のベルトのスタイルはヴィンテージ物を得意とするブランドだけあってカーコートを彷彿させてくれますね。



スーツなどのビジネススタイルでもバッチリです。



サイズ表記:36

【実寸(平置き)】

肩幅:40.0cm

袖丈:58.5cm

身幅:50.5cm

着丈:85.0cm

程度になります。



当方175cm、65kgですが問題なく着用可能です。



あくまで中古品となりますので、ノークレームノーリターンでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロストヒルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ワイラークロージング

wlyer

clothing

3レイヤー

コート