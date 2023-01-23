『levis シルバータブ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 16時 07分に出品され04月28日 16時 07分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 買った時から右膝に穴と左に汚れあります

w34l30



polar skate dime diaspora skateboards yardsale dickies supreme baggy jeans poeticcollective tightbooth evisenリーバイス 550 560シルバータブ



デニムカラー···ブラック



型番···500番台 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ levis

シルバータブ