『美品/GUCCIチェンジベゼルレディース時計～換えベゼル11個【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 02分に出品され03月23日 16時 02分に終了予定です。即決価格は24,378円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品/GUCCIチェンジベゼルレディース時計～換えベゼル11個、新品電池交換済み、ガラスに目立つ傷なく綺麗です。換えベゼルの水色に少し色褪せあります。ベルトに気にならない程度の小さな小傷あります。中古品ですので、ご理解の上で購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グッチ

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時計 タグ 美品/GUCCIチェンジベゼルレディース時計～換えベゼル11個