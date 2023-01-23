『Air Jordan 1 Travis Scott Reverse Olive【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 01時 33分に出品され03月22日 01時 33分に終了予定です。即決価格は35,894円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 確実正規品

トラヴィススコット

モデル: エアジョーダン 1

カラー: ホワイト/オリーブ

付属品: 完品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 24cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Air

Jordan

1

Travis

Scott

Reverse

Olive