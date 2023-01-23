『ブラザー DF-1 小型空気清浄機 2個セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 55分に出品され03月16日 19時 55分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エクシング（ブラザー工業） パーソナル空間向け小型空気清浄機 DF-1 フィルター１個入り



2個セットとなります。

どちらも未開封・未使用品です。



型式：DF-1

形式：フィルター式集塵方式

電源：AC100V 50/60Hz

消費電力：(強) 7W / (弱) 3W

運転音：(強) 43dB / (弱) 35dB

●型式：DF-1

●形式：フィルター式集塵方式

●電源：AC100V 50/60Hz

●消費電力：(強) 7W / (弱) 3W

●運転音：(強) 43dB / (弱) 35dB

●集塵フィルター：高性能フィルター

●外形寸法：99×300×74 mm

●本体重量：550 g

●材質：ABS

●USBケーブル：(仕様) USB TypeAオス - TypeBオス 1.5A以上 / (長さ) 1.2 m

●USB-ACアダプター：入力：AC100V / 出力：DC5V/2A

●付属品：USBケーブル、USBアダプター、交換フィルター１個入り

●JAN：4977766811774

●



最後までご確認頂き誠にありがとうございました。

上記をご確認頂き、ご購入いただけましたら幸いです。

何かご不明な点がございましたらお気軽にメッセージからお問い合わせ下さい。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ブラザー