『ピースマイナスワン× Nike Air Force 1【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 03時 18分に出品され04月11日 03時 18分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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PEACEMINUSONE × Nike Air Force 1 Low 07 Para-Noise 3.0

です。

ピースマイナスワン ナイキエアフォースロー07パラノイズです。







【サイズ 】

30.0cm



【カラー】

Black and Multi-Color



【商品概要】

SNKRS購入の新品未使用品です。

新品未使用

国内正規品

送料無料です♪



【付属品】

箱、タグ、等全てお付けします。

納品書はナイキの環境対策として同封されなくなりましたのでご了承ください。





送料無料で即購入大丈夫です！！

質問などもお待ちしております〜m(._.)m





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大幅な値下げはできませんが出来るだけお互いが気持ちよく取引できるようにしたいと思っていますのでお気軽にコメント下さい♪



なお、すり替え防止のため返品には対応できかねます事をご了承下さい。



NIKE

ナイキ

Air Force 1

エアフォースワン

SNKRS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 30cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ピースマイナスワン×

Nike

Air

Force

1