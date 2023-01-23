『☆ユーロ古着☆【オーストリア チロリアン ウール ジャケット/コート】民族【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 15時 08分に出品され04月21日 15時 08分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆ユーロ古着☆vintage【オーストリア チロリアン ウール ジャケット/コート】フォークロア 民族 メンズS-M程







オーストリア製

東欧オーストリア ドイツ南部 アルプス地方の民族衣装

チロリアンジャケット☆

ダークグレーでしっかりとした厚みのピュアウールに鹿の角ボタン。



雰囲気抜群の一枚です。





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【サイズ】メンズS-M程、レディースL程（表記 S）

【カラー】ダークグレー、グリーン

【詳細サイズ】

肩幅 : 約 54cm

身幅 : 約 65cm

着丈 : 約 79.5cm

袖丈 : 約 64cm

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。



【コンディション】

・クリーニング済み。

・多少の使用感はありますが、目立つダメージはありません。





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★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。



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