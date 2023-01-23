『リサラーソン ガチャ 限定 三毛猫 2個セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 07時 14分に出品され03月06日 07時 14分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 飾っていました

プチプチに包んで投函致します

神経質な方はご購入をお控え下さい



※バラ売り不可

※値下げ交渉には対応しません 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: リサラーソン