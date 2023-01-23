『メゾンスペシャル レース ジャージ トップス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 21時 49分に出品され04月24日 21時 49分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試着を2度ほどしました。クローゼットで眠っていたので出品いたします。

素人保管ですので気になる方はご購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: メゾンスペシャル

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ジャケット・アウター タグ メゾンスペシャル

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