『定価38,500円アディダス adidasオリジナルス ダウンジャケットMサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 08時 43分に出品され03月29日 08時 43分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas

ファッション ダウンジャケット / アディダスオリジナルス

¥38,500



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リサイクル素材を一部使用した、ボリューミーなダウンジャケット。このアディダスオリジナルス ジャケットで、自分の魅力を引き出そう。ダウンの中わたとルーズフィットの作りというウィンタージャケットにふさわしいコンビネーションがボリューム感のあるフォルムを生んだ、インパクトのある一着。調節可能なベルトで、シルエットを自在に変えられるのもプラス。商品の特徴●ルーズフィット●スタンドカラー●表地：リサイクルポリエステル100%（平織り）●中わた：ダウン80％ / フェザー20％●フロントポケット●調節可能なウエストベルト●アウター、ロングアウター、ロングジャケット、ロングダウン、ダウンコート●用途：アスレジャー、スポーツミックス、毎日の着こなし、通勤、通学に●商品番号：HK5244 (ベージュ)



リサイクル素材を一部使用した、ボリューミーなダウンジャケット。



・ルーズフィット



・シェル：ポリエステル100%（プレーンウィーブ）



・中わた：ダウン80％ / フェザー20％



・フロントポケット



・調節可能なウエストベルト



・Brand：オリジナルス



・Sports：ライフスタイル



・Category：ウェア・服



・商品番号：HK5244



・色：ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 定価38,500円アディダス

adidasオリジナルス ダウンジャケットMサイズ