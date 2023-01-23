『レッドウィング 9016《 Beckman》Cigar Featherstone【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 38分に出品され03月17日 00時 38分に終了予定です。即決価格は13,420円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 サイズ：8D

製造年：2011年

カラー :シガー フェザーストーン

中古ブーツ、お手入れ、清掃済み、丸洗い完了、

箱付き、オールソール交換済み！



名作！初代ベックマン9016シガーです！ぼくはベックマンの中では最高にカッコいいと思っています！どうでしょう？この程よいエイジング感！甲に着いたシワ、くるぶし辺りのクビレ、更に履き込んでいけば、自分の足の形にフィットし、最高の相棒になってくれるはずです！しかもオールソール交換済みなので長い付き合いになりそうですね^ - ^いいですか？過保護に育ててやって下さいよ^ - ^しかしオイルの入れ過ぎは注意です。色味が濃くなりますので。



箱は付きますが、元箱ではありません。レッドウィングの別モデルの箱です。





私が趣味の範囲で集めた中古ブーツです。神経質な方はご遠慮下さい。



この商品の他にも、現在 3足 出品中です！

よろしくお願いします‼︎ #たけし《丸洗い工房》 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ レッドウィング

9016《

Beckman》Cigar

Featherstone