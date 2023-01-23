『入手困難✨ DUVETICA POLLUCE デュベティカ ポルーチェ 48【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 05時 11分に出品され04月06日 05時 11分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨ブランド名 デュベティカ



ダウンジャケット ブルゾン 2way フード取り外し可能 メンズ ポルーチェ



✨カラー ダークブラウン 焦茶色



✨サイズ

着丈 約61cm

肩幅 約48cm

身幅 約56cm

袖丈 約60cm

素人寸法なので多少の誤差はお許し下さい(*_*)



✨付属品 フード



✨状態 特に気になる点もなくまだまだご使用可能です♪



綺麗にリペア(元の状態に戻す)をしている場合もあります(＾＾)



✨購入先

古物市場



✨配送

配送までに1〜2日程頂いてますが、もし遅れる場合があればご連絡させて頂きます！

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購入前にプロフィールをご確認下さい^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 入手困難✨

DUVETICA

POLLUCE

デュベティカ

ポルーチェ

48