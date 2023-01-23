『チャーチ タッセルローファー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 07時 57分に出品され03月25日 07時 57分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27cm
24SS New Balance ニューバランス Rainier GTX BB
¥ 12350
adidas Originals キャンパス 00S チャコール コアブラック
¥ 10920
east pacific trade EPT Challenger バンダナ 黒
¥ 11940
UA別注＜Paraboot＞ LIZ LOAF/ローファー size26.0
¥ 13500
NIKE AIR FORCE 1 07 LV8 EMB Kings キングス
¥ 12220
ホカオネオネ ホパラ2 26cm
¥ 8580
【新品未使用】Supreme/Nike Air Force 1 Mid ホワイト
¥ 10900
エアジョーダン1 ハイ og ミッドナイトネイビー
¥ 8970
yeezy boost 750 初期モデル 箱無し
¥ 23000
ドクターマーチン MIE 1460 TECH 8 ホール ブーツ 26cm
¥ 13000
26.5 ナイキ エアマックスプラス ブラック
¥ 11000
【安心品質0420】廃盤100周年8158レッドウイングUS7D REDWING
¥ 26351
クロケットアンドジョーンズ 6D レプトン ダブルモンク
¥ 11700
美品✨️ 現行近 フェンディ メンズ ハイカット スニーカー グラフィティアート
¥ 17512
airforce1 27.0cm
¥ 11111
【完売品】NIKE AIR FORCE 1 GTX／BLACK
¥ 15088
CT70 27.5cm コンバース レアモデル チャックテイラー
¥ 9620
Rick Owens黒 レザー ワークブーツ ジッパー付き
¥ 85800
落札価格9750円
16 入札履歴
終了
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