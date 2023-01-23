『チャーチ タッセルローファー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 07時 57分に出品され03月25日 07時 57分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャーチ タッセルスリッポン

スェード、カラーはネイビーです。



サイズ表記は90F ですが、普段は27cmか 27.5cmの靴を履いてます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ チャーチ タッセルローファー