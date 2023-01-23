『【セール】ディズニーストア スティッチ＆スクランプ リュックサック【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 15時 29分に出品され04月27日 15時 29分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧ありがとうございます。

ディズニーストアで購入した、スティッチとスクランプのリュックサックです。

デザインはシンプルですが、サイズが大きめなのとポケットがいくつもありポーチ付きで大容量なので使いやすそうです。





宅急便サイズで売れなくても使用するため値下げ不可。





タグ付き未使用ですが、最初から作りが甘い部分等があります。

販売時は剥き出しで陳列されていた点を考慮願います。

ティッシュは大体の大きさ比較用です。





半分に折り畳んで袋に入れ圧縮、更にリサイクル箱か紙袋か袋に入れて発送致します。



追跡・補償つきの匿名配送「メルカリ便」のみ対応です。

※規約の支払い期限超過はキャンセル致します。

※ご質問等は購入前にお願い致します。





ご購入前に☆プロフィール参照

●素人の保管・クリーニング・検品・梱包のため神経質・完璧を求める方には向かない点

●お取置・着画不可

●メルカリルールで購入手続きされた方が優先(マナー等も考慮させて頂きます)



出品物の状態等にご理解を頂け、他にご質問等がございませんでしたら、ご購入手続きにお進み下さい。

また、上記以外にお知らせ等もプロフィールに記載しております。

お手数ですがご一読の程をお願い致します。



バックパック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ディズニーストア

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【セール】ディズニーストア スティッチ＆スクランプ リュックサック