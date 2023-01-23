『UA別注＜Paraboot＞ LIZ LOAF/ローファー size26.0【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 05時 14分に出品され03月22日 05時 14分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユナイテッドアローズ別注＜Paraboot＞ LIZ LOAF/ローファー



size7h （26.0）



今年8月にUAにてONLINE購入、2度インソールを使用して短時間使用致しましたがキレイなままです。



UNITED ARROWS別注アイテム



クラシックな雰囲気にエッセンスを加えたUNITED ARROWS別注のローファー



アッパー部分にリザード柄を型押ししたUNITED ARROWS別注ローファー。

スタンダードなデザインに、表情のあるリザード柄が際立ちます。

キッカーバック、サイドのピスタグなどディテールにもこだわった仕上がり。

クラシックな印象ながら存在感のある一足。



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HYKE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: パラブーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ UA別注＜Paraboot＞

LIZ

LOAF/ローファー

size26.0