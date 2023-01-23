『【極美品】 HIROFU トートバッグ ハンドバッグ レザー ターコイズブルー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 26分に出品され03月09日 11時 26分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランド】

ヒロフ

hirofu



【サイズ】（cm）

ヨコ 約28〜38（最短部〜最長部）

タテ 約30

マチ 約15

持ち手高さ 約22



【カラー】

ターコイズブルー

ブルー 青



【素材】

レザー 本革

シボ革



【商品状態】

使用による多少の使用感はございますが、角スレや目立った傷や汚れ、破損等ございません。

ひどい型崩れもなく持ち手、繋ぎ目も状態良くとても綺麗です！

全ての状態からこれからたくさん使える美品です。



他に気になる点などあればお気軽にコメントください。

値下げ交渉もお待ちしております！が、先にご購入いただいた方とお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。



お待ちしております〜！



※即購入OK

※即日発送



ハンドバッグ

ヒロフトートバッグ



カラー···ブルー



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒロフ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】 HIROFU

トートバッグ ハンドバッグ レザー ターコイズブルー