『【美品】Noela ファー付ロングダッフルコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 03時 30分に出品され03月22日 03時 30分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Noela ノエラ



ロングダッフルコート

定価64,900円



【サイズ】Mサイズ

160㌢前後の方に丈は合いそうです。

【色】

ホワイト

（目視だと真っ白のホワイトに近いです）



ホワイトのお色のため、若干気になる点がありますが、まだまだ気持ちよく着ていただけます。

（6.7枚目をご確認ください）

また、袖口のファーはなく、フードファーのみ付属としてあります。



素人検品ですので、神経質な方はご購入をお控えください。

あくまでも中古品になりますのでご理解頂ける方のご購入をお待ちしています。

※昨年度クリーニングに出して、クローゼットにて保管しています。





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ジャケット・アウター タグ 【美品】Noela

ファー付ロングダッフルコート