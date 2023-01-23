『骨董品 華道道具 陶器 籠花入(そっくり)、ふこ山人 造 共箱 S1031KH【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 22時 56分に出品され03月05日 22時 56分に終了予定です。即決価格は69,916円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本体サイズ

直径約180㎜ 高さ約255㎜



箱サイズ

縦約177㎜ 横約175㎜ 高さ約292㎜



多数出品されているメルカリさんのHPのなかからご覧いただき誠にありがとうございます。



陶器製の籠花入です。

竹で編んだように精巧に作られております。



この品の製造技術は凄いと思います。陶器で籠を見事に表現しています。



当作品の作られた時期は不明ですが、共箱の色から考えて相当古いものと思われます。(共箱はしっかりした状態です。)

この作品の希少性は高いと思われます。



内側も外側もしっかり陶器になっており、隙間が空いているお陰か重さも陶器としては軽めに作られています。

水を入れる箇所は、竹製の筒が入っています。

とても興味深い品です。

￼￼ 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし