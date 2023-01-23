『骨董品 華道道具 陶器 籠花入(そっくり)、ふこ山人 造 共箱 S1031KH【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 22時 56分に出品され03月05日 22時 56分に終了予定です。即決価格は69,916円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
有田焼 源右衛門 染錦扇面皿 5客 未使用品
¥ 10140
スワロフスキー シェル・パール クリスタル 置物
¥ 7644
Baccarat バカラ エンジェル 天使
¥ 7722
抱鼓石門墩 茶卓 茶寵 卓面 家庭 装飾品 工芸品 置物
¥ 10485
✴︎ご成約品✴︎フォロワー様割引 １点
¥ 7410
a119 香合 交趾 大鴨 中村翠嵐 茶道具 茶道
¥ 11700
中国 清時代 エナメル 小皿2点 送料込み1103
¥ 8892
上江洲茂生・作 急須と皿
¥ 7722
杉本泥牛 陶器 茶碗 茶道具 骨董
¥ 11000
【仙人 置物】七福神 福禄寿 寿老人 縁起物 インテリア 骨董
¥ 12277
木村清五郎 釜道具 弦 鎖 釚 共箱 釜鎖 釜鐶 吊釜道具 茶道具 k3222
¥ 9750
天然石イエローカルサイト 丸玉 祈願 縁起物
¥ 10725
茶道具 寿山作 白釉 漢詩刻 茶碗 共箱 C R8076
¥ 9620
中国 青銅器 龍 送料込み1030
¥ 24990
極上純銀製 四面取パッチ 銅包みの銀湯沸 銀瓶 煎茶道具 重量882G
¥ 195104
九谷焼 古九谷 庄三 色絵 絵皿 菱皿 角皿 5客セット 骨董 希少 ③
¥ 9750
茶道具 古物品 飾壺 茶入 天目釉 洛東 桶谷定一 木箱入
¥ 9945
酒盃 九谷 須田青華 ぐい呑
¥ 12870
落札価格69916円
780 入札履歴
終了
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